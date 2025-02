Trasporti: presentata a Foggia la nuova flotta di Ferrovie del Gargano

BARI - Presentato questa mattina a Foggia il nuovo treno ETR 103-038 delle Ferrovie del Gargano da oggi in servizio, ultimo dei quattro treni della flotta Alstom Coradia Stream. Sono intervenuti per la Regione Puglia il vicepresidente Raffaele Piemontese, l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Debora Ciliento, il direttore del Dipartimento Mobilità Vito Antonacci e il consigliere regionale Sergio Clemente; per la Provincia di Foggia il vicepresidente Tonio De Maio e il dirigente del Settore Viabilità e Trasporti Luciano Follieri; i sindaci di Foggia Maria Aida Episcopo e di Lucera Giuseppe Pitta; Giuseppe Germano Scarcia, consigliere d'amministrazione di Ferrovie del Gargano; Salvatore Dettori, Customer Director di Alstom Italia.Il nuovo treno, che ha fatto il suo viaggio inaugurale con a bordo le autorità intervenute, è stato acquistato con un finanziamento regionale di € 6.250.000,00 a valere su fondi FSC 2014-2020 e si aggiunge agli altri tre ETR 103 già in servizio acquistati con un finanziamento regionale complessivo di circa 20 milioni di euro. Esattamente ETR 103-035 finanziato dalla Regione con € 6.250.000,00 a valere sui Fondi FSC 2014 – 2020 in servizio dall’aprile 2024, ETR 103-036 e ETR 103-037 finanziati dalla Regione con € 7.250.400,00 a valere su fondi statali e con un cofinanziamento della società ferroviaria di € 4.899.600,00, rispettivamente in servizio dallo scorso gennaio e da settembre 2024.Grazie a questi nuovi 4 treni Alstom Coradia Stream POP, Ferrovie del Gargano ha potuto procedere al rinnovo della sua flotta di 11 treni in totale, che ora ha un’età media di poco superiore agli 8 anni.I nuovi treni sono monopiano a 3 carrozze con 219 posti a sedere, 1 toilette universale, 4 portabici a 3 posti con prese elettriche, per complessivi 12 postazioni, dotati di Sistema di Segnalamento (SSB) SCMT, telecamere per la video sorveglianza «live», display informativi esterni, sistema conta persone, 22 monitor interni per informazioni ai viaggiatori, access point WiFi in tutte le carrozze, illuminazione a LED, prese elettriche e USB per ogni coppia di sedili. Sono, inoltre, pensati con sedili comfort e ampi spazi interni così da essere accessibili anche alle persone con mobilità ridotta. Infine, sono riciclabili al 97%, fattore importante in quanto la Regione Puglia e le società di trasporto ferroviario tanto nel rinnovo del materiale rotabile quanto negli interventi infrastrutturali hanno come principale obiettivo la sostenibilità.“Sono contenta di essere a Foggia e di aver potuto vedere di persona questa piccola ma grande realtà che è Ferrovie del Gargano, fondamentale per la mobilità in un territorio non sempre facile da percorrere – ha dichiarato l’assessore Debora Ciliento -. Oggi abbiamo presentato l’ultimo dei quattro treni acquistati dalla Regione per il rinnovo del materiale rotabile, accessibile a tutti, confortevole e sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e soprattutto nel rispetto dell’utenza, che quando sale su un treno, anche se per brevi tragitti quotidiani, ha il diritto di viaggiare comodamente e in sicurezza. Non dimentichiamo che i treni di Fergargano attraversano territori bellissimi e molto spesso gli utenti sono turisti, è giusto quindi offrire loro un servizio di trasporto sempre più moderno e rispettoso dei principi a cui la Regione si ispira: tutela dell’ambiente, diritto alla mobilità, sicurezza nei trasporti.”“Investire nel trasporto pubblico significa rafforzare la connessione tra i nostri territori, facilitare la vita quotidiana di pendolari e studenti, rendere la Puglia ancora più accessibile per i turisti che scelgono di visitare le nostre bellezze, agire attivamente per la transizione ecologica che sta impegnando tutta l’Europa” ha detto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, sottolineando che “avere treni più nuovi, sicuri e tecnologicamente avanzati è una condizione indispensabile per offrire un servizio di qualità e per incentivare un uso sempre maggiore del trasporto pubblico, riducendo il traffico su gomma e contribuendo alla sostenibilità ambientale: continueremo a lavorare per garantire investimenti strategici che rendano la Puglia, da nord a sud, sempre più connessa e competitiva”.“Ci ritroviamo oggi per apporre un altro importante tassello nella vita di Ferrovie del Gargano e del trasporto pubblico della provincia di Foggia: la consegna ufficiale della nuova flotta di treni POP, acquistati dalla Regione Puglia in cofinanziamento con la nostra società. Una giornata importante, di quelle che coronano il lavoro svolto e l’impegno profuso in favore del territorio – ha detto Giuseppe Germano Scarcia, consigliere d'amministrazione di Ferrovie del Gargano -. Con il ‘pensionamento’ delle vecchie ALE, che hanno scritto pagine importanti del trasporto pubblico in Capitanata e sul Gargano in particolare, arrivano i 4 treni POP che vanno ad affiancarsi ai 7 treni ETR 330 già in servizio. Un ingresso importante e atteso che permette di ringiovanire sensibilmente l’età del nostro materiale rotabile che passa da 25 a poco più di 8 anni. E questo accade a supporto dei servizi ferroviari in essere sulla tratta Foggia-Lucera, da anni simbolo di servizio pubblico virtuoso e motivo di orgoglio per l’intero territorio, per il cui sviluppo la nostra azienda si adopera con impegno quotidiano e programmazione, assicurando con i servizi offerti la mobilità a circa un milione di viaggiatori.”“Siamo lieti di contribuire a questo nuovo importante passo per il trasporto pubblico della Regione Puglia attraverso la consegna di 4 nuovi treni POP a Ferrovie del Gargano. Questi elettrotreni Alstom di ultima generazione offriranno un'esperienza di viaggio confortevole, moderna e sostenibile per tutti i passeggeri”, ha commentato Salvatore Dettori, Customer Director di Alstom Italia.