Sanremo 2025, anche quest'anno Ciccio Riccio racconterà il Festival della Canzone Italiana

SANREMO (IM) - Anche quest'anno Ciccio Riccio racconterà il Festival della Canzone Italiana direttamente da Sanremo.





Ai microfoni di Ciccio Riccio gli artisti della 75ma edizione per parlare di un'esperienza unica: il palco dell'Ariston calcato da artisti della nuova generazione ma anche dalle grandi glorie a partire da Massimo Ranieri (il 10 marzo con Tutti i Sogni ancora in volo al Teatro Verdi sold out) e Marcella Bella. Quale sarà la canzone vincitrice per gli ascoltatori lo sapremo, come sempre, dalle richieste e dalla Riccio Col Top già da domenica 16 febbraio alle 9.30.





Non ci resta che attendere e giocare con gruppi Whatsapp, il Fantasanremo, gruppi d'ascolto improvvisati nei locali ed emozionarci, come sempre.





Ciccio Riccio sarà in postazione presso Festival Zone Radio, un bouquet di 8 agguerrite radio regionali tutte "votanti" e un mare di artisti pronti a divertirsi con Marcello Biscosi, inviato in solitaria che raggiungerà la riviera sui cavalli di battaglia, ovviamente. In diretta f.m., social e tv: Ciccio Riccio a Sanremo! Ne sentiremo delle bellissime!