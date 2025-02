Serie B, il Bari perde 3-1 contro la Juve Stabia al Menti

Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 2’ la Juve Stabia raddoppia con Adorante di testa. Al 5’ Favilli per un soffio non realizza una rete. Al 30’ il Bari accorcia le distanze con Pereiro di testa. Al 35’ Tripaldelli sfiora il pareggio. Al 43’ Candellone sbaglia da una posizione favorevole. Al 93’ Bellomova a un passo dal gol. Al 95’ la Juve Stabia realizza la terza rete con Leoni, conclusione di destro. Nella ventisettesima giornata di Serie B il Bari sfiderà sabato 15 febbraio la Cremonese alle 17,15 al “San Nicola”.

Il Bari perde 3-1 contro la Juve Stabia al “Menti” nella ventiseiesima giornata di Serie B. Nel primo tempo al 6’ Vicari va vicino al gol. Al 10’ Rocchetti sfiora la rete. Al 21’ la Juve Stabia passa in vantaggio con Piscopo, tocco di destro su passaggio di Ruggero. Al 33’ Vicari di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 34’ Adorante per poco non riesce a segnare. Al 45’ Bonfantinon concretizza una buona occasione.