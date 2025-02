Lecce e Bologna non si fanno male: 0-0 al "Via del Mare"

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventiquattresima giornata di Serie A, Lecce e Bologna si dividono la posta in palio con uno 0-0 privo di reti ma ricco di occasioni da entrambe le parti. Il match, disputato allo stadio "Via del Mare", ha visto entrambe le squadre sfiorare il gol più volte senza però trovare la via della rete.

Primo tempo

La partita si accende subito con un'occasione per Morente del Lecce al 2', ma il suo tentativo sfiora il bersaglio. Al 6', Castro risponde per il Bologna con un tiro insidioso che non trova lo specchio.

I salentini continuano a spingere e al 18' Helgason va vicino al vantaggio, ma la sua conclusione termina fuori di poco. Al 21', De Silvestri prova di testa, ma non riesce a schiacciare il pallone in porta.

Secondo tempo

Nella ripresa, il Bologna prova a sbloccare il match al 14' con Freuler, ma il suo tiro mancino finisce lontano dalla porta. Il Lecce risponde al 37' con Karlsson, che spreca una ghiotta occasione per portare avanti i suoi. Al 40', Berisha ha un'opportunità importante, ma il suo tentativo si spegne sul fondo.

La tensione cresce nel finale: al 42', il Bologna segna con Dallinga, ma dopo il controllo VAR il gol viene annullato per fuorigioco. Nei minuti di recupero, al 95', lo stesso Dallinga sfiora nuovamente il gol con un colpo di testa, ma il risultato resta fermo sullo 0-0.

Classifica e prossimo turno

Con questo pareggio, il Lecce sale a quota 24 punti e si trova al tredicesimo posto in compagnia del Cagliari. Il Bologna, invece, si porta a 38 punti, condividendo il settimo posto con il Milan.