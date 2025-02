Serie C: Taranto-Crotone rinviata, rischio esclusione per gli jonici

La partita Taranto-Crotone, valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, prevista per sabato 1 marzo alle 17:30 alla Nuova Arredo Arena di Francavilla Fontana, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa dal presidente della Lega Pro, Matteo Marani, con un provvedimento d’urgenza dopo la notifica al Taranto dell’avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura della FIGC, per il mancato pagamento degli stipendi ai tesserati entro il 17 febbraio 2025.

Il Taranto sarà deferito al Tribunale Federale Nazionale (TFN) all’inizio della prossima settimana e, secondo le ipotesi più accreditate, potrebbe essere escluso dal campionato di Serie C tra il 7 e l’8 marzo, o al massimo entro il 14 o il 15 marzo. Il club non aveva adempiuto nemmeno al pagamento degli stipendi previsti per il 16 dicembre 2024, una situazione che potrebbe portare alla sua estromissione dal torneo, con conseguente modifica della classifica.

Secondo alcune indiscrezioni, anche la Turris potrebbe rischiare l’esclusione dalla Serie C, avendo anch’essa problemi legati al mancato pagamento degli stipendi.