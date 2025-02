Sorel celebra le donne

La calzatura giusta è fondamentale per affrontare le sfide quotidiane e vivere ogni passo con energia, comfort e stile. SOREL è il brand che unisce dinamicità, qualità e affidabilità, proponendo calzature capaci di accompagnare le donne in ogni loro avventura, con un occhio attento alla praticità e all’eleganza. Le scarpe SOREL sono pensate per essere resistenti, senza mai rinunciare al design e alla qualità, per garantire performance eccellenti ad ogni passo. In occasione della Festa della Donna, celebra la forza, la bellezza e la determinazione che ogni donna porta con sé, scegliendo SOREL per esplorare il mondo, che sia una passeggiata cittadina o un’escursione all'aria aperta.

Le KINETIC™ IMPACT CONQUEST PLUS rappresentano un’eccellente fusione tra la praticità di una sneaker e la protezione di uno stivale. Realizzate con una tomaia in pelle scamosciata impermeabile, offrono robustezza e supporto, mentre l’intersuola LIVELYFOAM™ assicura un’ammortizzazione confortevole per un utilizzo prolungato. Con 100 g di imbottitura e una suola in gomma EVERTREAD™, garantiscono calore, aderenza e stabilità in ogni situazione. Perfette per i percorsi innevati o le strade cittadine, assicurano un passo sicuro in ogni condizione.

ONA AVE™ LOW SNEAKER WP

Le ONA AVE™ Low Sneaker WP da donna rappresentano una scelta raffinata per chi desidera un tocco di classe senza rinunciare a comfort e protezione. Realizzate in pelle pieno fiore scamosciata, queste calzature vantano una tomaia impermeabile che garantisce durabilità contro gli agenti atmosferici. La suola in gomma EVERTREAD™ assicura stabilità, rendendole perfette per le strade urbane nelle giornate più fredde e umide. Disponibili in diverse colorazioni, aggiungono un accento moderno a qualsiasi outfit.

OUT N ABOUT™ IV CLASSIC WP – Collezione Varsity

Ispirati all'intramontabile stile dei college americani, gli OUT N ABOUT™ IV della collezione Varsity di SOREL fondono dettagli vintage, come le toppe sportive, con una struttura impermeabile e confortevole. La tomaia in pelle pieno fiore o feltro, abbinata alla suola in gomma EVERTREAD™, assicura durabilità e trazione su ogni terreno. Perfetti per un look informale e rilassato, questi stivali uniscono nostalgia e modernità, affrontando con carattere le sfide quotidiane.