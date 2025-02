Street Art Bari Bike Tour: "Una giornata tra cultura e attività fisica"

BARI - Attività fisica e cultura non solo possono, ma devono coesistere: è questo il messaggio di Street Art Bari Bike Tour, l’iniziativa dedicata al mezzo più ecologico che c’è – la bicicletta - organizzata da Retake a Bari nel corso del prossimo weekend.L’appuntamento - completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini di Bari - è fissato presso Piazza del Ferrarese, domenica 2 marzo 2025, alle ore 09:45. In caso di condizioni meteo avverse l'evento si svolgerà domenica 9 marzo: i partecipanti riceveranno la comunicazione tramite la pagina Facebook di Retake Bari o nell'evento sull'APP.Possono partecipare cittadini di ogni età e condizioni sociale, intenzionati a prendere parte a una pedalata speciale: un giro in bicicletta per visitare alcuni dei murales più significativi di Bari, riscoprire la città in maniera lenta e riflettere su bellezza, vivibilità e rigenerazione degli spazi urbani. Ricordando che parte sempre tutto dai cittadini: ognuno nel suo piccolo, ma soprattutto connettendosi con gli altri.Per aderire all’iniziativa, della durata di circa tre ore, è indispensabile compilare questo modulo: bit.ly/3QEb0Tz Per i partecipanti è consigliato portare con sé una borraccia d’acqua, abbigliamento a strati e guanti (se la giornata dovesse essere fredda) o un kway (in caso di pioggia).Per chi fosse sprovvisto di bicicletta, grazie a una convenzione con Veloservice - situato in Via Vallisa 81, a 100 metri dal punto di partenza - è possibile noleggiare una city bike a tariffa ridotta (5 €) per tutta la durata della pedalata.“Murales che raccontano uomini e donne che hanno fatto la storia, messaggi sussurrati con la forza dei colori, strade che si trasformano in gallerie a cielo aperto. A Bari stanno aumentando, spesso ci passiamo davanti velocemente, senza neanche il tempo di interrogarci. Scopriamoli insieme, in bici, vivendo una giornata insieme all’aria aperta!” – dichiara Annalisa Condurro, Referente Retake Bari.