Aggressione in pieno centro a Bari: uomo colpito con una mazza da baseball

BARI – Un episodio di violenza ha scosso il centro diquesta mattina, quando un uomo è stato. L’attacco si è verificato all’angolo tra, in una zona particolarmente frequentata della città.

Indagini in corso: analisi delle telecamere di sorveglianza

Sul luogo dell’aggressione sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia, supportati dalla Scientifica, per raccogliere prove e avviare le prime indagini. Tuttavia, i responsabili dell’attacco si sono dileguati rapidamente, facendo perdere le loro tracce.

Gli investigatori stanno analizzando un oggetto contundente rimasto spezzato accanto a un cassonetto, verosimilmente la mazza da baseball utilizzata nell'aggressione. Un elemento chiave sarà rappresentato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire dettagli utili all’identificazione degli aggressori.

Al momento non sono noti i motivi dell'attacco, né le condizioni della vittima, sulla quale si attendono aggiornamenti. La Polizia non esclude alcuna pista, dall'aggressione premeditata a un possibile regolamento di conti.

Le indagini sono in corso per fare luce sull’episodio e risalire ai responsabili di questo atto di violenza in pieno centro cittadino.