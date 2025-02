Taranto, Festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco

TARANTO – Il 30 gennaio 2025, gli alunni dell’I.C. San Giovanni Bosco di Taranto hanno partecipato ai festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco presso la Parrocchia in via Capitanata n°2. – Il 30 gennaio 2025, gli alunni dell’I.C. San Giovanni Bosco di Taranto hanno partecipato ai festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco presso la Parrocchia in via Capitanata n°2.





I bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, le classi della scuola Primaria e una rappresentanza degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, si sono recati in Chiesa, accompagnati dai docenti, per vivere un momento di festa in onore del Santo, dal tema: "don Bosco giocoliere di Dio".





Durante la manifestazione, che ha avuto inizio alle ore 11.00 ed è terminata alle ore 12.00 circa, i bambini hanno potuto rivivere, attraverso le presentazioni multimediali preparate dai docenti e i racconti del vicepreside Roberto Ceci e del Parroco Don Giovanni Monaco, le straordinarie azioni di San Giovanni Bosco.





I bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria hanno allietato la mattinata con canti preparati in onore del Santo, grazie alla guida dei docenti; mentre gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno esposto degli elaborati grafico-pittorici da loro prodotti per l’occasione, a cura dei Proff. Annamaria Lo Savio e Domenico Ble.





Gli alunni sono poi stati coinvolti in un divertente spettacolo di magia organizzato dal Mago Stefan, che ha fatto gioire e rallegrare i bambini con diversi giochi di prestigio, così come don Bosco, che volle imparare a fare il saltimbanco, prestigiatore, cantore, giocoliere, per poter attirare a sé i giovani e tenerli lontani dal peccato. I bambini della Scuola Primaria, in collaborazione con le famiglie, hanno poi allestito, in maniera volontaria, dei cesti con viveri e portato dei propri giocattoli da donare alla Caritas Parrocchiale.





Al termine delle attività, i bambini delle classi quinte della Scuola Primaria sono stati chiamati ad ammirare i lavori prodotti dai compagni della Secondaria di Primo Grado e hanno scelto i tre lavori più meritevoli che hanno ricevuto in dono il libro dell’autore Claudio Russo, dal titolo "Don Bosco, una vita in gioco". I lavori grafico-pittorici realizzati resteranno in Chiesa per essere ammirati dai parrocchiani.