Mesagne, una biblioteca dedicata alle Scuole per l’inclusione sociale presso l'Istituto Comprensivo Statale 'Giovanni XXIII- Moro'

Giunti al Punto e Global Thinking Foundation ETS insieme per il progetto "Aiutaci a crescere, regalaci un libro".





MESAGNE (BR) - Global Thinking Foundation annuncia la collaborazione e supporto al progetto "Aiutaci a crescere, regalaci un libro" di Giunti al Punto, un’iniziativa di sensibilizzazione alla lettura per diffondere il piacere di leggere a partire dai più piccoli.





Nell’ambito della donazione di 20 bibliotechine (contenenti libri per la fascia d’età 6-11 anni) in 20 strutture scelte tra scuole e ospedali pediatrici, in Italia.





La consegna avverrà martedì 4 febbraio 2025 presso l’Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII – Moro", sito a Mesagne in via Maia Materdona n°66.





"Un sentito ringraziamento a Global Thinking Foundation che dimostra una sensibilità fuori dal comune, rivoluzionaria tanto quanto l’agire della scuola nella nostra società. Di fondamentale importanza è, oggi, invitare un bambino alla lettura; un bambino che legge sin da tenera età, infatti, sarà un uomo dal pensiero ben strutturato, dall’eloquio fluente e dalla fervente immaginazione. La sinergia tra Giunti al Punto e GLT Foundation – in relazione all’iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un libro – rappresenta un tassello fondamentale nel consolidamento di un progetto che ha visto crescere, all’insegna della cultura, tanti bambini e ragazzi. Giunti al Punto persegue da sempre l’idea che il sapere, a tutte le età e a maggior ragione in quelle più giovani, è la strada maestra per lavorare sul presente, formando le donne e gli uomini del domani" ha dichiarato il Dirigente Scolastico, Salvatore Fiore.





"Insieme per unire le forze tra settore privato e terzo settore è fondamentale per vincere una battaglia culturale di cambiamento fattivo, diffondendo un senso di tutela e di responsabilità verso il benessere personale, fondamentale per i più giovani" ha dichiarato, invece, la Presidente di Global Thinking Foundation, Claudia Segre.





Global Thinking Foundation ETS nasce nel 2016 per sostenere, patrocinare e organizzare iniziative e progetti che abbiano come obiettivo la prevenzione alla violenza economica e all’abuso finanziario attraverso la disseminazione di alfabetizzazione finanziaria e digitale rivolta a donne, famiglie, soggetti indigenti, imprese impegnate nel perseguimento della parità di genere e alle fasce più deboli della società.