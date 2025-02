Teatro Kismet: Rosario Lisma in scena a Bari con GIUSTO

I consiglieri Carlo Ruben Stigliano (Insieme per la provincia di Matera) e Nunzio Gallotta (Provincia civica): «Giù le mani dalla Provincia, la gestione dell’ente non deve essere compromessa dalle beghe interne al Pd».

Dura presa di posizione dei consiglieri provinciali Carlo Ruben Stigliano (Insieme per la provincia di Matera) e Nunzio Gallotta (Provincia civica), dopo le recenti “manovre politiche” orchestrate dalla pseudo maggioranza Pd che guida la Provincia. «Giù le mani dall’ente -ammoniscono Stigliano e Gallotta- che non deve essere vittima delle beghe interne al Pd, con la sua compagine debole e riottosa». Il riferimento è alla doppia morale del Partito democratico, che solo quando ha un suo tornaconto politico gestisce le risorse dell’ente con la massima attenzione.

«Con la diatriba interna per le prossime Comunali di Matera e la contestuale presumibile rivendicazione di incarichi -spiegano Stigliano e Gallotta- il Pd sta mettendo in discussione tutti gli equilibri anche nell’ente di via Ridola, a scapito della corretta gestione amministrativa. Si intravedono manovre strane, come la “super consulenza” per nulla opportuna e necessaria dell’avvocato Carlo Chiurazzi, noto per la sua posizione di vertice nel partito. Poi ci sono i fuochi incrociati a cui assistiamo ormai quotidianamente. Il presidente Mancini assuma una volta per tutte il ruolo per cui è stato eletto -rimarcano Stigliano e Gallotta- perchè è vero che la politica non deve entrare nella gestione tecnica, ma neppure i dirigenti devono fare politica». Infine la bordata alle precedenti gestioni targate Pd: «Vogliamo ricordare che nel recente passato -sottolineano caustici- sempre l’amministrazione Pd dava soldi a un’università privata della Puglia forse legata a qualcuno nell’ente. Allora tutti sono stati zitti, senza cercare come si fa oggi connessioni con l’ateneo di Stato, nella fattispecie l’università della Basilicata». Il monito di Stigliano e Gallotta, insomma, è quello di riportare l’Amministrazione provinciale nel solco di correttezza, trasparenza ed effcienza, tenendo le difficoltà di un partito fuori dalla gestione politica dell’ente, «che appartiene a tutta la comunità del Materano -concludono i consiglieri- e non a gruppi di potere che fino a un decennio fa hanno fatto il bello e il cattivo tempo in regione, spesso a scapito dei cittadini».