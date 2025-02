Rodi Garganico si schiera contro il bullismo con Ikos

RODI GARGANICO(FG) - Il 28 febbraio, Rodi Garganico sarà teatro di un evento importante con la presentazione del documentario "Ikos" del regista Giuseppe Sciarra, che si svolgerà presso la sala conferenze del Park Hotel Villa Americana alle ore 18.30.

Il cortometraggio, interpretato dall'attore Edoardo Purgatori, affronta il delicato tema del bullismo, narrando l'esperienza personale di Sciarra, che ha subito atti di bullismo nella sua adolescenza. L'evento è promosso dal Consigliere Comunale Michele Azzellino, noto per il suo impegno verso cause sociali. Azzellino ha fortemente voluto la presenza di Sciarra a Rodi per condividere la sua storia con le nuove generazioni, con l'obiettivo di promuovere un messaggio di inclusione e solidarietà.

Il Consigliere si propone di sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, su tematiche cruciali come il bullismo, con questa iniziativa che rappresenta solo l'inizio di un percorso di maggiore consapevolezza sociale. Sciarra, entusiasta di tornare nella sua città natale, vede questa occasione come un modo per riconciliarsi con il suo passato e contribuire alla lotta contro il bullismo.

L'evento coinvolgerà diverse associazioni e personalità che si dedicano a questa causa, evidenziando l'importanza di unire le forze per affrontare una problematica così attuale e urgente.