Tennis: Tsitsipas avanza a Dubai; Bautista Agut interrompe la serie negativa

In altri incontri, l'australiano Alexei Popyrin ha superato il libanese Hady Habib per 6-2, 6-4, mentre il russo Karen Khachanov ha avuto la meglio sul britannico Daniel Evans con un netto 6-1, 6-3. Lo spagnolo Roberto Bautista Agut ha dovuto rimontare per battere l'ungherese Fabian Marozsan, chiudendo con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6(4).



Nel torneo di doppio, la coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha ottenuto una vittoria sofferta contro i russi Karen Khachanov e Andrey Rublev. Dopo aver perso il primo set 5-7, gli azzurri hanno reagito vincendo il secondo 6-3 e imponendosi al match tie-break con un emozionante 16-14, annullando anche un match point.



Da segnalare anche la vittoria del belga Zizou Bergs sul tunisino Aziz Dougaz per 6-3, 6-3.



Nel prossimo turno, Tsitsipas affronterà il russo Karen Khachanov, mentre Bautista Agut se la vedrà con il vincente tra il francese Quentin Halys e il russo Andrey Rublev.

Nel primo turno del torneo ATP 500 di Dubai, Lorenzo Sonego è stato eliminato dal greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6(4), 6-3. Il match è stato equilibrato nel primo set, risolto al tie-break a favore di Tsitsipas, che ha poi dominato il secondo set grazie a colpi incisivi da fondo campo.