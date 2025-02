Us Lecce, infortunato il centrocampista islandese Thorir Johann Helgason

Inoltre è stato titolare in 16 gare nell’ Islanda, in 7 match nell’ Islanda Under 21, in 5 match nell’ Islanda Under 19 e in 4 incontri nell’ Islanda Under 18. L’ allenatore del Lecce Marco Giampaolo oltre a Helgason potrebbe rinunciare per la gara che i salentini disputeranno venerdì 28 febbraio contro la Fiorentina alle 20,45 al “Franchi” nella ventisettesima anche a Gallo e Pierotti per problemi muscolari. Una situazione che rischia di diventare di emergenza per il Lecce che dovrà cercare di ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla salvezza.

- In Serie A nel Lecce si è infortunato il centrocampista islandese Thorir Johann Helgason di 24 anni. Il calciatore ha riportato un affaticamento muscolare e non ha disputato la partita che i salentini hanno perso 0-1 contro l’ Udinese al “Via del Mare” nella ventiseiesima giornata. Il calciatore dovrebbe rientrare tra un mese a metà marzo. In questa stagione ha disputato 9 partite in Serie A con i salentini. Nella sua carriera ha giocato nell’ Eintracht Braunschweig, nell’ Hafnarfjordur, nell’ Haukar e nell’ Haukar Under 19.