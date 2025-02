Tornanza Forum: un passo verso la rigenerazione dei borghi

BARI - Giovedì 27 febbraio, presso la Fiera del Levante di Bari, si svolgerà il Tornanza Forum, parte dell'evento Apulia Tourism Investment. Questa giornata di incontri e dibattiti sarà dedicata alla “tornanza”, un fenomeno che promuove il ritorno consapevole nei territori di origine, offrendo un'opportunità per la rigenerazione urbana e l'innovazione sociale.

Il programma inizia alle 10.00 con il panel “Visioni e investimenti per la crescita e l’innovazione sociale”, con interventi di esperti del settore, tra cui Emma Taveri di Destination Makers e Vito Parisi, vicepresidente di Anci Italia. Alle 11.30, si terrà un confronto sul “Piano nazionale dei borghi”, con la partecipazione di esponenti del governo e della Regione Puglia, per analizzare strategie di rilancio delle aree interne.

Un momento cruciale della giornata sarà la firma del “Manifesto della Tornanza” alle 13.00, che rappresenterà un impegno condiviso per costruire un futuro che vada oltre il semplice ritorno. Nel pomeriggio, il forum presenterà esempi virtuosi attraverso il panel “Case History, ecosistemi culturali”, con interventi provenienti da diverse regioni italiane.

Inoltre, il panel “Restanza e Tornanza: ricerca e trend per innovare i borghi italiani” vedrà la partecipazione di accademici e rappresentanti di istituzioni, discutendo le ultime ricerche e tendenze. La giornata si concluderà alle 18.00 con un dibattito finale per tirare le fila delle tematiche affrontate.

Questo evento, curato da Antonio Prota e Flavio R. Albano, autori del libro “La Tornanza. Ritorni e innesti orientati al futuro”, è supportato da importanti sponsor, tra cui Poste Italiane e Huawei, che offriranno le loro competenze tecnologiche per sostenere lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno.

La Tornanza rappresenta un movimento culturale in crescita che sta influenzando le scelte politiche dei territori, e il Tornanza Forum si propone come un’occasione fondamentale per discutere il futuro dei borghi italiani e il ruolo strategico del turismo nel far rivivere le comunità locali.