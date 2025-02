Martina Franca, al Teatro Verdi il concerto 'Mondi possibili' con il Quartetto d'archi dell'ICO

MARTINA FRANCA (TA) - C’è anche il quartetto d’archi dell’Orchestra della Magna Grecia nel progetto "Mondi possibili", evento in programma mercoledì 26 febbraio al Teatro Verdi di Martina Franca. Spettacolo ad alta accessibilità per quartetto d’archi, soprano e LIS (Lingua dei Segni Italiana), il progetto "Mondi possibili" nasce nel 2023 grazie al contributo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura a seguito del primo bando dedicato all’accessibilità, realizzato dalla Fondazione Toscanini di Parma in coproduzione con la Fondazione Paolo Grassi, l’Orchestra della Magna Grecia, AS.LI.CO./Teatro Sociale di Como, Fondazione Haydn di Bolzano e Trento e la Fondazione Orchestra Sinfonica di Milano. - C’è anche il quartetto d’archi dell’Orchestra della Magna Grecia nel progetto "Mondi possibili", evento in programma mercoledì 26 febbraio al Teatro Verdi di Martina Franca. Spettacolo ad alta accessibilità per quartetto d’archi, soprano e LIS (Lingua dei Segni Italiana), il progetto "Mondi possibili" nasce nel 2023 grazie al contributo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura a seguito del primo bando dedicato all’accessibilità, realizzato dalla Fondazione Toscanini di Parma in coproduzione con la Fondazione Paolo Grassi, l’Orchestra della Magna Grecia, AS.LI.CO./Teatro Sociale di Como, Fondazione Haydn di Bolzano e Trento e la Fondazione Orchestra Sinfonica di Milano.





Lo spettacolo in scena prevede una doppia recita. Alle 10.30, riservata alle scuole primarie, e alle 20.30, aperta al pubblico e alle associazioni. Lo spettacolo, per la sua natura inclusiva, è accessibile a tutti.





Insieme con il quartetto d’archi dell’Orchestra della Magna Grecia, composto da Antonio Cellamara (violino I), Paola Vania (violino II), Luciana Palladino (viola) e Claudio Mastrangelo (violoncello), il team artistico presenta quattro artiste under35 con disabilità: la compositrice Simona Iuorio, il soprano Francesca Mannino e due interpreti e performer LIS, Diana Anselmo e Diana Denisa Bejan. Completano il team artistico: Manuel Renga, regista e drammaturgo dello spettacolo, Stefano Zullo che firma costumi e scenografia, il soprano Sara Intagliata, coinvolta come cover del soprano protagonista.





A brani di Mozart (Le nozze di Figaro) e Rossini (La Cenerentola) cantate da Francesca Mannino si uniscono pezzi creati appositamente da Simona Iuorio, quali: "Un modo ci sarà", che racconta la speranza e l’audacia dei primi tentativi di comunicazione, e "Mondi possibili", quando l’incontro tra i due mondi finalmente si crea tra i due personaggi.





Lo spettacolo è il frutto di un processo partecipativo durato quasi un anno e ha posto le artiste con disabilità al centro di ogni fase del progetto, da quella ideativa a quella performativa, in direzione dell’accessibilità e dell’inclusione. "Mondi possibili" coinvolge in maniera innovativa musica dal vivo, LIS, performance, teatro, danza e tecnologie assistive, come sopratitolazione e audiodescrizione.





Ingresso a pagamento.

Biglietto unico: 5,00 (+10% di prevendita) disponibile su VivaTicket.

Biglietto a 3,00€ per ciascun componente di gruppi formati da almeno 10 persone.

Ingresso gratuito su prenotazione per persone con disabilità e per bambini under 12 anni.





INFO E PRENOTAZIONI:

Fondazione Paolo Grassi

Via Metastasio 20

74015 Martina Franca (TA)

Telefono: +390804306763 // +393346075833