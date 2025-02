Traffico illecito di rifiuti speciali: maxi operazione del NOE tra Puglia e Campania. Triggiani: “Grazie alle forze dell’ordine, il nostro accordo di tutela ambientale è un modello virtuoso”

TARANTO – Un duro colpo al traffico illecito di rifiuti speciali è stato inferto dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Lecce, Bari e Napoli, con un’operazione che ha portato all’esecuzione di 34 ordinanze cautelari personali a carico di imprenditori coinvolti in attività illecite di smaltimento. L’operazione ha consentito di scoprire circa 4000 tonnellate di rifiuti speciali abbandonati nelle province di Taranto e Matera, una quantità enorme che rappresenta un serio rischio per l’ambiente e la salute pubblica.

L’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, ha espresso grande preoccupazione per l’entità del fenomeno, ma al tempo stesso ha ribadito l’importanza della prevenzione e della lotta all’abbandono dei rifiuti:

“Si tratta di una mole rilevante di rifiuti speciali abbandonati, che costituiscono un pericolo ambientale e sanitario. Per questo voglio ringraziare personalmente i Carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale per il loro intervento determinante. Le forze dell’ordine sono un presidio insostituibile nella lotta al littering.”