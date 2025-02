Alessio Oglina fa il suo esordio con il brano ''Non vorrei la fine''

Alessio Oglina è un cantante e autore musicale. Classe 2000, si avvicina al mondo della musica, componendo i suoi primi brani, durante il periodo del lockdown. Con il brano d'esordio “Non vorrei la fine”, prodotto da Jason Rooney, parteciperà alla finale al concorso “Emergenti a Sanremo” che si svolgerà durante la settimana sanremese.

Cosa rappresenta per te questo primo brano: Questo primo brano vuol dire tanto per me, è il primo brano ufficiale con cui mi presento alle altre persone e grazie a questa canzone ho anche l’opportunità di partecipare alla finale di “Emergenti a Sanremo” al Palafiori.

Il primo artista che hai ascoltato da bambino: Non mi ricordo esattamente il primo artista che ho ascoltato da bambino, mi ricordo che da piccolo insieme alla mia famiglia, in macchina, ascoltavo i cd di Laura Pausini, Ligabue, Vasco Rossi, Micheal Buble.

Il messaggio che vuoi comunicare con il nuovo brano: Amare la persona che ci sta accanto, così come è, nei suoi pregi e nei suoi difetti, per trovare la sua bellezza, innamorandosi della sua unicità, da non voler mai la fine.

Come ti definiresti: Un artista sincero che esprime se stesso e le sue emozioni con tante sfaccettature, mescola rnb, pop, rap e sonorità elettroniche retró per creare uno stile unico e originale.