Tragedia a Brindisi: 22enne perde la vita in un incidente stradale

BRINDISI - Brindisi è stata teatro di una tragedia nella serata di ieri, quando un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Primo Longobardo. Il giovane, alla guida della sua moto, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi del 118 sono giunti tempestivamente sul posto e hanno trasportato d’urgenza il ragazzo in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il 22enne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Dopo la caduta, la moto ha continuato la sua corsa, schiantandosi contro un’auto parcheggiata a circa 50 metri dal punto dell’incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per determinare la dinamica dell’accaduto.

L’intera comunità è sotto shock per la perdita di una giovane vita in circostanze così drammatiche.