Sospetto caso di tubercolosi in una scuola elementare di Bari

BARI - Un sospetto caso di tubercolosi è stato segnalato presso la scuola elementare dell’Istituto Comprensivo Balilla – Imbriani, situato nel quartiere Madonnella di Bari. La segnalazione, giunta nella giornata di lunedì 17 febbraio, ha portato l’Asl ad avviare immediatamente la procedura di screening per individuare eventuali contagi.

Il protocollo prevede il test cutaneo della tubercolina, iniziando dai familiari della minore coinvolta. L’alunna è attualmente ricoverata con sintomi di tosse e febbre, mentre nei prossimi giorni saranno sottoposti al test anche i compagni di classe e i docenti. Il test consiste in un’iniezione non invasiva sulla parte interna dell’avambraccio e necessita di circa 72 ore per ottenere un responso. In caso di esito positivo, il soggetto verrà preso in carico dal Centro di prevenzione per ulteriori accertamenti e cure.

La dirigente scolastica Giuliana Deflorio, in una circolare diffusa oggi, ha rassicurato che "dato il caso sospetto in oggetto non vi sono restrizioni alla frequenza scolastica e non sono necessarie disinfezioni o disinfestazioni degli ambienti scolastici o domestici. È sufficiente una pulizia accurata e una buona aerazione degli ambienti". Alla circolare è stato allegato un file informativo dell’Asl per fornire ulteriori chiarimenti alle famiglie.