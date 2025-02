Tragedia a Ceglie Messapica: 21enne perde la vita in un incidente stradale

CEGLIE MESSAPICA - Un tragico incidente stradale si è verificato ieri nel pieno centro di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, causando la morte di un giovane di 21 anni.

Il ragazzo stava percorrendo le strade cittadine a bordo della sua moto quando, per cause ancora in via di accertamento da parte della polizia locale, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La corsa si è conclusa contro il tronco di una palma situata all'interno di un'aiuola, provocando un impatto violento che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La polizia locale ha avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e determinare eventuali responsabilità.

L'intera comunità di Ceglie Messapica è sotto shock per la tragica scomparsa del giovane, che lascia un vuoto incolmabile tra amici e familiari. Nei prossimi giorni verrà probabilmente disposta l'autopsia per chiarire ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Nel frattempo, si attende anche l'esito delle perizie tecniche sul mezzo coinvolto nell'incidente.