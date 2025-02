Tragedia a San Vito dei Normanni: muore schiacciato da un trattore

SAN VITO DEI NORMANNI - Un tragico incidente ha avuto luogo ieri a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, dove un uomo di 61 anni, Francesco Mansueto, ha perso la vita schiacciato da un trattore.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava all'interno della sua proprietà e stava manovrando il mezzo agricolo quando, per cause ancora in fase di accertamento, il trattore si sarebbe ribaltato travolgendolo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il 61enne non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri e il personale dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro), che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell'accaduto. L’incidente si aggiunge a un triste bilancio di sinistri sul lavoro, suscitando dolore e preoccupazione nella comunità locale.