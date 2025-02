Gallipoli, presentato il progetto 'Tutti al mare 2025'

Il progetto mira a garantire l'accesso gratuito agli stabilimenti balneari per le categorie più fragili della città.





GALLIPOLI (LE) - Questa mattina il Comune di Gallipoli e l'Associazione Fid Confimprese Demaniali Italia hanno presentato ufficialmente il progetto solidale "Tutti al Mare 2025" alla presenza del sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, degli assessori al Welfare Tonia Fattizzo e al Turismo Tony Piteo, oltre ai rappresentanti dell'associazione.





L'iniziativa, realizzata grazie all'impegno di 17 imprenditori balneari affiliati a Confimprese Demaniali, mira a garantire l'accesso gratuito agli stabilimenti balneari per le categorie più fragili della città. Da maggio a luglio 2025, dal lunedì al venerdì, verranno riservati cinque ombrelloni al giorno per ospiti over 75 con un ISEE inferiore a 10 mila euro e per persone con disabilità certificata ai sensi della legge 104.





Il progetto "Tutti al Mare 2025" rappresenta un'importante testimonianza di sensibilità sociale e inclusione, offrendo un'opportunità concreta di benessere e svago alle persone più vulnerabili. In totale, saranno messi a disposizione 85 ombrelloni e 2 lettini gratuiti al giorno in 17 stabilimenti balneari della litoranea nord e sud di Gallipoli, per un periodo di 66 giorni, raggiungendo così un totale di 5610 ombrelloni offerti gratuitamente.





Mauro Della Valle, insieme al Direttivo Fid Confimprese Demaniali, ha espresso un sentito ringraziamento al sindaco Stefano Minerva e agli assessori Tonia Fattizzo e Tony Piteo per aver sostenuto con entusiasmo questa iniziativa.





"Tutti al Mare 2025" segna l'inizio di un percorso di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e gli imprenditori balneari, con l'obiettivo di promuovere ulteriori progetti volti al benessere della cittadinanza e al miglioramento della qualità della vita nella Città Bella.





"Esprimo grande soddisfazione per il progetto Tutti al Mare 2025, un’iniziativa di straordinaria importanza sociale che dimostra come la nostra comunità sappia essere inclusiva e solidale. Grazie alla sensibilità e alla generosità degli imprenditori balneari di Gallipoli, tanti nostri concittadini over 75 e persone con disabilità potranno godere del nostro splendido mare senza alcuna preoccupazione. Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, un modello che vogliamo promuovere e rafforzare per il bene della nostra città. Ringrazio Fid Confimprese Demaniali Italia, Mauro Della Valle e tutti i balneari aderenti per aver dato vita a questo progetto. Gallipoli è una città accogliente e attenta al benessere di tutti i suoi cittadini, e Tutti al Mare 2025 è solo il primo passo di un percorso che vedrà ancora tante iniziative a favore della comunità. Continueremo a lavorare affinché il diritto al mare e al benessere sia garantito a tutti, senza distinzioni" ha dichiarato il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva.





L'assessore al Turismo Tony Piteo ha aggiunto: "Questa iniziativa non solo promuove un turismo accessibile e inclusivo, ma rappresenta anche un valore aggiunto per l'intera città di Gallipoli. Offrire a tutti più vulnerabili la possibilità di godere delle nostre splendide spiagge è un segnale forte di accoglienza e attenzione sociale. Inoltre, il progetto contribuisce a valorizzare il nostro territorio, rendendolo un esempio di turismo sostenibile e solidale".





L'assessora al Welfare Tonia Fattizzo ha aggiunto: "Questo progetto rappresenta un passo concreto verso l'inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita per le persone più fragili della nostra comunità. Garantire momenti di svago e benessere anche a chi vive in condizioni di difficoltà economica o con disabilità significa rafforzare il senso di comunità e solidarietà che contraddistingue Gallipoli. Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa e continueremo a lavorare per garantire un accesso equo alle risorse e ai servizi della città".