Trani, Articolo97: "La fine di Petra: il Comune restituisce somme di finanziamento che non ha saputo spendere"

Nel mese di febbraio del 2023, con il progetto PETRA, l’amministrazione comunale di Trani si proponeva di valorizzare e riqualificare il Parco Petrarota attraverso un processo di rigenerazione urbana basato sull’arte pubblica e sulla street art, con servizi collaterali di valorizzazione.

Il Comune di Trani partecipava al bando regionale “STHAR LAB: Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli Habitat Rupestri”, ottenendo un finanziamento di €39.950,40. Per l’attuazione del progetto venne nominata una commissione di valutazione, coinvolti più artisti, associazioni e scolaresche, culminando in una tre giorni di eventi dal 26 al 28 maggio, con tanto di festa finale.

Spenti i riflettori, il Parco Petrarota, dopo giorni di giacenza di rifiuti prodotti dall'evento, è tornato nel silenzio e nel degrado. In sostanza, si è trattato di una rigenerazione a tempo determinato: appena 72 ore di vita per un progetto che avrebbe dovuto essere durevole.

La notizia non sorprende: è ormai chiaro che questa amministrazione fatica nella gestione e manutenzione dei parchi cittadini. Ma l'elemento più clamoroso emerge dalla determinazione dirigenziale n.137 dell'11.02.2025, con la quale il Comune di Trani ha riconosciuto di non essere riuscito a spendere l'intera somma concessa, restituendo €7.064,24 alla Regione Puglia.

Questo fatto dimostra non solo l'incapacità di garantire una rigenerazione duratura e funzionale degli spazi pubblici, ma anche una gestione inefficace dei fondi ottenuti.

Per chi non lo sapesse, il Parco Petrarota si trova in adiacenza alla famosa Villa Bini. Una precisazione necessaria, visto che a Trani i parchi sono molti e, purtroppo, sembrano tutti condividere lo stesso destino: degrado e abbandono, in attesa della seconda villa sul mare.

Avv. Alessandro Moscatelli

Movimento Civico Articolo 97 – Trani