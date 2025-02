Trani si mobilita per l'Arges: un concerto di solidarietà venerdì 28 febbraio per assicurare le cure palliative domiciliari

TRANI - La città di Trani si mobilita a sostegno di una causa importante e irrinunciabile: il servizio di cure palliative e di assistenza domiciliare a pazienti con patologie oncologiche e oncoematologiche gravi, erogato dalla Arges OdV, associazione di medici, specialisti, psicologi, infermieri e volontari che operano nei territori della BAT e del barese.L’Arges OdV è in gravi difficoltà nella BAT per poter assolvere alle esigenze del “pianeta malati”, purtroppo sempre più vasto e bisognoso di assistenza, e ciò genera gravi ripercussioni non solo sugli infermi del territorio ma anche sulle loro famiglie.«È un momento in cui la nostra città e i comuni dell'intera BAT si stringono a sostegno di questa causa con una presenza massiva - dichiara il dottor Enzo Falco, presidente di Arges OdV Trani – sia da parte di chi ha vissuto certe realtà dolorose sia da parte di chi sta attraversando momenti di grande difficoltà.Noi chiediamo alla Asl Bat - è l’accorato appello del dott. Falco - una apertura per manifestazione di interesse per la convenzione all’assistenza domiciliare oncologica. La situazione attuale prevede una sola associazione, l’ANT, con un servizio in proroga dal 13 gennaio 2025 per altri 7 mesi, sotto la scorta di un bando risalente al 2020 aggiudicato per 403 pazienti all’anno. Al momento invece si stimano oltre 1000 pazienti annui. Noi partiamo da questo punto. Da qui abbiamo promosso una petizione popolare, sia cartacea che online, che ha raggiunto numeri importanti (e non si è ancora conclusa), tramite i quali speriamo di avere una chance di poter assistere meglio i pazienti che ne fanno richiesta».La raccolta firme si avvicina al traguardo delle quattromila adesioni, oltre che in luoghi fisici della città di Trani è anche on line al seguente link: https://www.change.org/p/emergenza-oncologica?recruited_by_id=a9b9be30-e18f-11ef-86b3-3b1dcd6e42f9&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_message&utm_term=psf_combo_share_message&utm_medium=copylink In attesa che la burocrazia proceda, l'intero territorio della BAT e la cittadinanza si mobilitano con una gara di solidarietà per essere vicini alle esigenze di chi è in serie difficoltà attraverso la musica che nobilita ogni animo.La Fondazione Aldo Ciccolini ETS di Trani, insieme a numerose associazioni cittadine (circa trenta), offre alla città di Trani il concerto “Note per Arges”. A sostegno dell'Arges OdV sono scesi in campo anche Palazzo delle Arti Beltrani, l’Associazione Musicale Culturale “Domenico Sarro” APS ETS Trani, Clivio Pianoforti e l’agenzia di comunicazione Sinestesie Mediterranee.L’iniziativa prevede un biglietto d’ingresso di dieci euro. Il ricavato dei biglietti venduti sarà interamente devoluto a favore dell'Arges affinché abbia ancora un po' di autonomia operativa per la cura dei pazienti in grande difficoltà. Il numero limitato di posti suggerisce l’acquisto in prevendita su vivaticket al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/note-per-arges/260493 oppure presso il botteghino d Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani, tel: 0883 500044.Il pianista Alfonso Soldano, benemerito della Città di Trani e titolare di cattedra di pianoforte principale al Conservatorio di musica Niccolò Piccinni di Bari, si esibirà gratuitamente in concerto venerdì 28 febbraio prossimo alle ore 20:00 (porta ore 19:30) presso l'Auditorium della chiesa di San Magno di Trani, gentilmente messo a disposizione da don Dino Cimadomo, a cui va un sentito ringraziamento.Il ricco programma del concerto spazierà da trascrizioni per pianoforte di brani sinfonici, opere liriche e musica vocale da camera a brani del repertorio romantico di grande impatto emotivo. La virtuosistica e generosa esibizione del valente pianista Alfonso Soldano è da lui stesso descritta: «Il programma è un vario accostamento di mie trascrizioni mie per pianoforte dal balletto, lavori sinfonici, opere liriche, musica vocale da camera, dunque delle "metamorfosi" al pianoforte. Accostate a queste ci saranno brani del repertorio romantico di grande impatto emotivo, sognanti e conosciuti. Suonerò brani che descrivono paesaggi fantastici, come "Sirene" di Debussy, brano sinfonico per orchestra completa e coro femminile, nella mia trascrizione per pianoforte solo, o raccontano scene interiori, come 3 delle Songs di Rachmaninov, fino alle trasposizioni dei 3 balletti di Tchaikovskji: Lago dei Cigni, La bella Addormentata e Lo schiaccianoci. Inoltre il Tristano e Isotta di Wagner, sublimazione del romanticismo musicale. E tanto altro ancora con Faurè e Johann Strauss».Le “Note per Arges” sono un risveglio collettivo, per incalzare la politica regionale e nazionale, perché il sostegno economico e l’organizzazione delle cure domiciliari per malati oncologici siano restituiti all’abituale efficienza.Un ringraziamento particolare alle associazioni cittadine che hanno aderito all’iniziativa:Alzheimer Italia Bat OdV, Il Carro dei Guitti Trani, Trani Nostra, Oikos Trani, Teatro Mimesis, Compagnia dei Teatranti, Associazione Prof. Mauro Cignarelli, Articolo 97, Associazione della Croce Bianca, Lacarvella, I Dialoghi di Trani, Associazione Culturale "La Maria del Porto", Società Dante Alighieri Trani, Il Raggio Verde, FIDAPA PBW Italy sez. di Trani, Metabolè la Fucina dei Saperi, Amici del Mare, Agave, La Città dei Ragazzi, L'Ebanista.