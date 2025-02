Bari, i cugini Capriati a processo: arrestati con droga e pistola rubata

I cugini, rispettivamente, nipoti del boss, finiranno a processo a meno di un mese dal loro arresto. Il pubblico ministero ha disposto la, e la difesa potrà ora valutare eventuali, come quello

Attualmente i due si trovano agli arresti domiciliari. Loreta è la figlia di Domenico "Mimmo" Capriati, ucciso nel 2018 con 12 colpi di mitraglietta (per il suo omicidio sono stati recentemente condannati all’ergastolo Domenico Monti e Maurizio Larizzi). Christian, invece, è il figlio di Raffaele "Lello" Capriati, assassinato lo scorso 1° aprile 2024 mentre si trovava in auto nel quartiere Torre a Mare di Bari.

L'arresto e le accuse

I due cugini sono stati fermati nella notte tra il 28 e il 29 gennaio a Bari vecchia, durante un controllo dei carabinieri. Nel loro possesso sono stati trovati:

una pistola rubata nel 2020 a Casoria (Napoli) , carica e senza sicura,

nel 2020 a , carica e senza sicura, 8 proiettili ,

, 11 grammi di marijuana , suddivisi in 10 bustine,

, suddivisi in 10 bustine, 4 grammi di cocaina , divisi in 4 dosi,

, divisi in 4 dosi, 150 euro in contanti.

Secondo quanto accertato, i soldi erano custoditi in un borsello di Christian, mentre la droga e la pistola erano in possesso di Loreta. La donna, incensurata, ha dichiarato che il cugino le aveva chiesto di tenerle per un attimo. Durante il controllo, è stato lo stesso Christian a dire alla cugina di consegnare la pistola ai carabinieri.

Gli inquirenti ritengono che Christian Capriati sia da tempo inserito nel traffico di droga, mentre Loreta, pur non avendo precedenti, è considerata comunque una figura potenzialmente pericolosa. Per entrambi il giudice ha riconosciuto il rischio di reiterazione dei reati. Le accuse a loro carico sono detenzione abusiva d’arma, ricettazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.