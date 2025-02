Trinitapoli protagonista alla BIT: promozione del territorio e delle sue eccellenze

MILANO - BIT chiama, Trinitapoli risponde! Il comune della BAT è presente alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT), portando con orgoglio le bellezze e le tradizioni del proprio territorio in uno dei più importanti eventi fieristici del settore.

A rappresentare l'Amministrazione comunale del sindaco Francesco Di Feo, il presidente del Consiglio Comunale Loredana Lionetti e l'Assessore alla Cultura e Turismo Giovanni Landriscina, che hanno illustrato il grande potenziale turistico e culturale di Trinitapoli.

Valorizzazione del territorio: un'opportunità di crescita

La partecipazione alla BIT è un'occasione strategica per mettere in luce il patrimonio naturalistico, storico e archeologico del comune. Il Museo e il Parco Archeologico degli Ipogei, in particolare, sono stati tra i punti di forza presentati nel padiglione della Regione Puglia, sottolineando il loro ruolo chiave nello sviluppo turistico locale.

L’Assessore Giovanni Landriscina ha evidenziato l’importanza della partecipazione alla fiera:

"L’obiettivo della nostra presenza alla BIT è porre le basi per una promozione efficace delle risorse turistiche e culturali di Trinitapoli. Vogliamo far conoscere agli operatori del settore le ricchezze del nostro territorio e attrarre nuove opportunità di sviluppo."

Anche il presidente del Consiglio Comunale Loredana Lionetti ha sottolineato il potenziale di crescita legato al patrimonio archeologico locale:

"Il Parco degli Ipogei, se adeguatamente valorizzato, può diventare un volano per lo sviluppo del nostro territorio, esaltando la nostra storia millenaria e creando nuove possibilità di crescita."