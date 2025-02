Sonoro Sud Festival: il 15 febbraio seconda giornata di concerti al Teatro Comunale di Ruvo

RUVO DI PUGLIA - Prosegue il 15 febbraio, il Sonoro Sud Festival, ideato e diretto da Livio Minafra, celebrando il Sabato Mediterraneo con un’intensa giornata di musica all’insegna del jazz contemporaneo, tra tradizione e innovazione. La seconda giornata del festival, offrirà al pubblico, presso il Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, un viaggio sonoro emozionante, a partire dalle performance di due prestigiosi gruppi musicali.La serata si apre con il duo formato dallo stesso direttore artistico, Livio Minafra, al pianoforte, e Dario Savino Doronzo al flicorno, protagonisti di “Fabulae”. Un progetto che nasce dalla sintonia artistica tra il lirismo raffinato del trombettista e l’esuberanza musicale del pianista e compositore. “Fabulae” è un racconto sonoro senza parole, un continuo dialogo tra il pianoforte e il flicorno, che si intrecciano in un repertorio di ampio respiro, costruito su temi ricchi di ispirazione e una ricerca artistica profonda. Ogni esecuzione del duo è un incontro di suoni e emozioni, dove le dinamiche e i virtuosismi si fondono per dare vita a un jazz che non conosce confini, tra tensione, colori e pura emozione.A seguire, sul palco salirà il Felice Lionetti Quartet con il progetto Mare Nostrum Jazz Project. Felice Lionetti al piano, Marcello De Francesco al violino, Giovanni Mastrangelo al basso, e Antonio Cicoria alla batteria e handpan, propongono un viaggio musicale che esplora le radici più profonde della tradizione popolare mediterranea, trasfigurandole in un linguaggio jazz contemporaneo. Mare Nostrum invita a un’immersione nei paesaggi sonori delle terre del Sud, dai monti Dauni alle viuzze dei mercati orientali, per riscoprire la bellezza delle melodie, dei canti e delle danze popolari che un tempo animavano le comunità. Le composizioni originali del progetto sono un ponte sonoro tra passato e presente, un dialogo senza tempo che preserva l’autenticità della tradizione, rendendola nuova e vitale nel contesto del jazz moderno.L’appuntamento del 15 febbraio al Sonoro Sud Festival promette di essere un’esperienza unica, un viaggio sonoro che abbraccia la storia, la cultura e l’evoluzione musicale del Mediterraneo, con momenti di alta intensità emotiva e una proposta musicale in continua evoluzione.Tutti i concerti di Sonoro Sud prevedono un biglietto di 6 euro, acquistabile presso il Teatro Comunale di Ruvo (Via Sandro Pertini s.n.c.) dal martedì al giovedì, dalle 17 alle 20, e durante i giorni di programmazione a partire da un’ora prima degli eventi.È possibile acquistarli anche tramite Vivaticket al seguente link https://www.vivaticket.com/it/ticket/mare-nostrum-jazz-project/260209 (biglietto valido per entrambi i concerti in programma per quella serata)e presso la Tabaccheria Lobosco di Ruvo di Puglia.Per ulteriori informazioni, contattare il numero 080 3603114.