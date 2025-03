A Bari la mostra fotografica che racconta il lavoro dei riders

BARI - Il lavoro dei riders e le sfide quotidiane che affrontano in un contesto socio-economico sempre più precario e frammentano saranno i temi della conferenza stampa che si terrà giovedì 27 marzo alle ore 10 a Bari presso la sede di Porta Futuro in via Ravanas n. 233 presso l’ex Manifattura Tabacchi.L’incontro sarà l’occasione per presentare e inaugurare la mostra fotografica “Riders….Sfrecciano via veloci…” di Mauro Ruffini che racconta, attraverso immagini suggestive e intense scattate tra Nizza e Torino dal 2021 al 2023, la realtà lavorativa dei ciclofattorini delle piattaforme digitali di consegna.La mostra resterà visitabile a Porta Futuro Bari per una settimana, fino al 3 aprile. Interverranno: Vito Genco, presidente del Consorzio Mestieri Puglia che ha organizzato l’evento; Mina Bonante, responsabile Porta Futuro Bari; il presidente dell’Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali Blenti Sheha e rappresentanti delle istituzioni e dei sindacati.Prevista anche la testimonianza del rider Enrico Francia.