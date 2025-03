Trani, furto alla pizzeria Carosello: danni per 1000 euro, bottino di soli 20 euro

TRANI - Nella notte, ignoti hanno preso di mira la pizzeria Carosello, situata in via Attilio Gisotti a Trani. I malviventi hanno sradicato un tombino per sfondare la vetrina dell’attività, causando danni stimati in circa 1.000 euro.

Una volta all'interno, i ladri si sono diretti verso il registratore di cassa, trovandolo però quasi vuoto: il titolare, prima della chiusura, aveva già prelevato l’incasso, lasciando solo una banconota da 20 euro.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per risalire agli autori del colpo.