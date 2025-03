Alessio Gagliardi resta in carcere: accusato dell'omicidio di Gabriele Decicco

BARI - Alessio Gagliardi, il presunto assassino di Gabriele Decicco, il 19enne ucciso con cinque colpi di pistola calibro 9 il 17 dicembre 2024 a Sannicandro di Bari, resterà in carcere. Gagliardi, 23 anni, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso, oltre alla detenzione dell’arma usata per il delitto.

Il giovane è stato arrestato subito dopo il tragico evento avvenuto davanti a un distributore di bevande h24 in corso Vittorio Emanuele, dove Decicco è stato brutalmente colpito. Durante l’interrogatorio di garanzia, Gagliardi ha scelto di rimanere in silenzio, non rispondendo alle domande del giudice per le indagini preliminari.

Secondo le ricostruzioni fornite dall'accusa, Gagliardi avrebbe agito su mandato di altre persone, in un contesto di vendetta legato a un tentato omicidio del fratello e della madre della vittima. Il 23enne, travisato e con indosso guanti, è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza mentre fuggiva a bordo di un monopattino subito dopo il delitto, cercando di allontanarsi dal luogo dell'omicidio.

Le indagini proseguono, con gli inquirenti che cercano di fare luce sulle motivazioni che hanno spinto il giovane a commettere un atto così violento, collegato a un contesto che potrebbe essere riconducibile a dinamiche di faida.