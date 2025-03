Amministrative, Turco (M5S): "Sabato confronto aperto con la cittadinanza a Taranto"

TARANTO - “Da tempo il M5S è al lavoro per cambiare la città di Taranto. Dinnanzi alle sfide del futuro ed a seguito degli avvenimenti politici che si sono susseguiti negli ultimi giorni, abbiamo indetto un’assemblea pubblica aperta non solo agli iscritti, ma anche a simpatizzanti e cittadini, per condividere i temi identitari di questo percorso elettorale, nonché le scelte da assumere in merito al candidato Sindaco da portare all’attenzione delle altre forze progressiste. Il M5S resta fermo sulla necessità di limitare il perimetro della coalizione alle sole forze progressiste e di garantire discontinuità rispetto alla precedente Amministrazione Melucci. Allo stesso tempo diciamo no al trasformismo politico, a salvaguardia dell’etica pubblica che, oggi più che mai, deve riuscire a fungere da collante per spingere i cittadini al voto e scongiurare il sempre più dilagante fenomeno dell’astensionismo. Invito, quindi, la cittadinanza a partecipare al concreto rinnovamento del consiglio comunale di Taranto, incontrandoci sabato 15 marzo presso l'Hotel Plaza a partire dalle ore 18:30”. Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.