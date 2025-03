Bari, accordo quadro triennale da 27 milioni per la manutenzione di strade e marciapiedi

BARI - L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, ha annunciato l’individuazione dei cinque operatori economici incaricati dei lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e dei marciapiedi della città di Bari. L’accordo quadro, della durata di tre anni (2024-2026), prevede un investimento massimo di 27 milioni e 350 mila euro, suddiviso tra i cinque Municipi cittadini.

Ripartizione dei fondi

Le risorse economiche sono state assegnate secondo la seguente suddivisione:

Municipio I : 6,47 milioni di euro

: 6,47 milioni di euro Municipio II : 6,07 milioni di euro

: 6,07 milioni di euro Municipio III : 5,07 milioni di euro

: 5,07 milioni di euro Municipi IV e V: 4,87 milioni di euro ciascuno

L’aggiudicazione dell’appalto è avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo.

Un piano d’intervento flessibile e immediato

"Grazie a questo accordo quadro possiamo intervenire sul rifacimento totale di asfalti e marciapiedi senza dover indire nuove gare d’appalto per ogni urgenza", ha spiegato l’assessore Scaramuzzi. "L’accordo rappresenta una cornice di spesa massima per il triennio, e i lavori verranno finanziati attraverso singoli contratti attuativi".

Il primo contratto attuativo, in partenza dopo Pasqua, prevede interventi per un totale di 7,35 milioni di euro così ripartiti:

Municipio I : 1,97 milioni di euro

: 1,97 milioni di euro Municipio II : 1,87 milioni di euro

: 1,87 milioni di euro Municipi III, IV e V: 1,17 milioni di euro ciascuno

Man mano che si renderanno disponibili nuove risorse, verranno attivati ulteriori contratti per la manutenzione stradale, finanziati esclusivamente con fondi comunali, senza possibilità di attingere a finanziamenti regionali o europei.

Lavori in corso e programmazione futura

Gli interventi saranno pianificati tenendo conto delle priorità indicate dai cinque Municipi e del calendario delle lavorazioni degli enti che gestiscono i sottoservizi. Un’importante clausola contrattuale impone agli enti responsabili degli scavi di riasfaltare completamente le strade interessate, garantendo così una riqualificazione totale della viabilità.

Grazie a questa misura, sono già iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale nel quartiere San Paolo, con il coinvolgimento di dodici strade:

Via Candura

Via Ciusa

Via Ricchioni

Via Leotta

Via Monti

Via De Blasi

Via De Benedictis

Via De Vicaris

Via Lonero

Via Attis

Via Costantino

Via Bonomo

In parallelo, prosegue il progetto di rimozione dei pericoli causati dalle radici dei pini nelle strade del Municipio II. Dopo gli interventi in via Madre Teresa di Calcutta, viale Gandhi, via Fanelli e via Generale Bellomo, il cantiere è ora operativo in via Mitolo e a breve partiranno i lavori in via Lucarelli, nella zona del cavalcavia.

"Grazie a questa pianificazione, garantiamo interventi tempestivi e una gestione più efficiente delle manutenzioni stradali in tutta la città", ha concluso l’assessore Scaramuzzi.