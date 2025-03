Anna Musci brilla in Coppa Europa Lanci: nuovo record personale nel getto del peso U23

ph_Francesca Grana

NICOSIA, CIPRO - Una grande prestazione colorata d'azzurro per la nostra Anna Musci (Alteratletica Locorotondo).Il tradizionale appuntamento con la Coppa Europa Lanci, svoltasi a Nicosia (Cipro) nel weekend di sabato 15 e domenica 16 marzo, vede la pugliese tra le protagoniste del getto del Peso U23.Con il terzo lancio a 16,12mt, Anna conquista la seconda posizione dietro la turca Pinar Akyol che le soffia il primo gradino per soli 3 cm.Per la ventunenne biscegliese, allenata da Nico Savino, la misura rappresenta il nuovo Personal Best, migliorato di un solo centimetro rispetto a quanto lanciato il 23 febbraio scorso durante i campionati italiani indoor di Ancona, e, contemporaneamente, la nuova migliore prestazione Assoluta All Time Pugliese.