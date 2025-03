Emiliano: "Nessuna telefonata con Schlein"

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha smentito oggi quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, che affermava che ci fosse stata una telefonata tra lui e la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, nella serata di mercoledì. In una nota ufficiale, Emiliano ha precisato che tale telefonata non è mai avvenuta, né mercoledì né in nessun altro giorno successivo.

Inoltre, il presidente ha voluto chiarire di non aver avuto alcun ruolo politico nelle decisioni prese durante i voti espressi dal Parlamento europeo. Queste precisazioni arrivano dopo le voci che avevano suscitato discussioni politiche e polemiche.

La smentita di Emiliano intende fare chiarezza su quanto riportato dai media e sottolinea che non c’è stato alcun tipo di comunicazione diretta tra lui e la segretaria Schlein nelle circostanze indicate.