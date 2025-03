“Annidiamoci” torna a Bari: successo per la tappa alla Gintoneria di Via Salvemini

BARI - Il tour di "Annidiamoci", il celebre gruppo di socializzazione del Nord Barese, è tornato a Bari con una nuova e riuscitissima tappa. L’appuntamento si è svolto ieri nella suggestiva cornice della Gintoneria di Via Salvemini, richiamando oltre quaranta partecipanti. Un’ulteriore conferma del crescente successo di questa iniziativa che, negli ultimi mesi, continua a registrare numeri in costante aumento.

Il segreto di "Annidiamoci" risiede nella sua capacità di trasformare la semplice interazione virtuale in vere occasioni di incontro. La pagina Instagram ufficiale del gruppo sta vivendo una crescita costante di follower, attratti dalla possibilità di ampliare le proprie conoscenze e trascorrere il tempo libero in compagnia di nuove persone.

L’obiettivo è chiaro: favorire la socializzazione tra persone di tutte le età, creando momenti di svago autentici e allontanando la routine quotidiana. Fulcro dell'iniziativa è un gruppo WhatsApp sempre attivo, che permette agli iscritti di proporre, organizzare e partecipare a eventi in modo semplice e spontaneo, adattandosi alle esigenze e ai tempi di ciascuno.

Le attività proposte da "Annidiamoci" sono pensate per soddisfare ogni interesse: dalle sfide amichevoli al bowling alle serate in pizzeria, passando per passeggiate cittadine, cinema e tanto altro. Un ventaglio di proposte che garantisce a chiunque di sentirsi accolto e coinvolto, in un ambiente inclusivo dove nessuno resta escluso.

Con l’arrivo della primavera, il gruppo si prepara ora a portare la propria energia all’aria aperta: escursioni, picnic e giornate nella natura saranno al centro dei prossimi appuntamenti. Occasioni perfette per chi desidera rilassarsi, esplorare nuovi luoghi e stringere legami sempre più forti con gli altri membri della community.

Grazie all'entusiasmo contagioso dei partecipanti e alla continua espansione della propria rete social, "Annidiamoci" si sta affermando come un vero punto di riferimento per chi cerca nuove amicizie e momenti di condivisione. Un progetto dinamico e in continua evoluzione, pronto ad accogliere chiunque voglia farne parte.