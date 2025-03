Anteas Grottaglie: con “Alchimie di Successo” un otto marzo con protagoniste 4 imprenditrici di successo

GROTTAGLIE - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'Anteas Grottaglie, nella persona del presidente Cosimo Luccarelli, presenta "Alchimie di Successo", un evento straordinario che avrà luogo alle ore 18.00 di sabato 8 marzo presso il ristorante "Il Paradiso" di Grottaglie.L’ingresso all’iniziativa è libero, con possibilità di fermarsi dopo l’evento per la cena con prenotazione obbligatoria (info Lilli D'Amicis, lillidamicis@gmail.com – 3348331312 - sito web: www.oraquadra.info ).L’iniziativa, ideata dalla giornalista Lilli D'Amicis, direttore della testata online Oraquadra.info, vedrà celebrare il ruolo della Donna nella società attraverso le storie di successo di quattro eccezionali donne imprenditrici del territorio.All’insegna della “sorellanza” autentica e sincera, in questa imperdibile serata quattro straordinarie Donne si racconteranno e si confronteranno, ognuna portando la propria esperienza di successo nella propria specifica attività.In rigoroso ordine alfabetico, aprirà la serata Loredana Ballo: chef, nata a Grottaglie nel 1982, Loredana ha seguito un percorso di studi artistici di eccellenza, conseguendo una laurea in belle arti a Lecce con il massimo dei voti e completando due master in critico d’arte e arti visive e in organizzazione e gestione della produzione operistica. Nel 2015, insieme a sua sorella Anna, ha aperto il Macchiaviva Bistrot, oggi rinomato punto di riferimento culinario di cucina a km 0 e di elevata qualità.Subito dopo si racconterà Emilia Blasi: imprenditrice agricola, nata a Grottaglie nel 1979, Emilia ha conseguito la laurea in Scienze Politiche e un dottorato di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate presso La Sapienza di Roma. Dopo un periodo di lavoro a Roma, è tornata in Puglia per fondare un'azienda agricola di famiglia specializzata in agricoltura organica e rigenerativa. La sua azienda è l'unica in Italia a produrre uva da tavola con queste tecniche innovative, oltre a olio extra vergine di oliva e altri prodotti biologici.Poi toccherà alla ceramista Pamela Fornaro: nata a Grottaglie nel 1983, Pamela proviene da una famiglia di ceramisti di lunga tradizione. Dopo essersi diplomata in Scultura all'Accademia di Belle Arti di Lecce, ha preso in mano le redini del laboratorio Ceramico dell’indimenticato Ciro Fornaro; Pamela, insieme alle sorelle Antonia e Giusy, porta avanti nuove ricerche di forme e materiali ceramici pur mantenendo la linea artistica del padre valido ceramista ma anche artista di spessore.Infine sarà protagonista Michela Tombolini: wedding lawyer & planner, nata a La Spezia nel 1978, Michela ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Dopo esperienze lavorative in uno studio legale internazionale a Bruxelles e vari masterclass, ha intrapreso la carriera di wedding lawyer e planner, scrivendo un libro come prima wedding lawyer e planner d'Italia. La sua attività unisce competenze legali e organizzative per creare eventi unici e indimenticabili."Alchimie di Successo" è un'opportunità imperdibile per ascoltare le storie di queste quattro donne straordinarie, scoprire i loro percorsi imprenditoriali e lasciarsi ispirare dalle loro esperienze.