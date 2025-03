Atp 500 Dubai: Auger Aliassime e Tsitsipas in finale

Instagram

FRANCESCO LOIACONO - Si sono concluse le semifinali del torneo ATP 500 di Dubai negli Emirati Arabi Uniti, delineando il quadro delle finali sia nel singolare che nel doppio.

Auger Aliassime in rimonta su Halys: finale conquistata

Nella prima semifinale del singolare, il canadese Felix Auger Aliassime ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il francese Quentin Halys, imponendosi 5-7 6-4 6-3 dopo 2 ore e 16 minuti di gioco. Nel primo set, Halys ha fatto valere un servizio preciso ed efficace, riuscendo a imporsi su Auger Aliassime. Nel secondo parziale, il canadese ha trovato maggiore incisività nei colpi, utilizzando i pallonetti per mettere in difficoltà l’avversario e pareggiare il conto dei set. Il terzo set è stato equilibrato fino al 3-3, poi Auger Aliassime ha preso il sopravvento con il suo rovescio solido e i veloci colpi da fondo campo, chiudendo il match e staccando il pass per la finale.

Tsitsipas batte Griekspoor in due set

Nella seconda semifinale, il greco Stefanos Tsitsipas ha avuto la meglio sull’olandese Tallon Griekspoor con un doppio 6-4. Tsitsipas ha mostrato un tennis solido, dominando gli scambi e controllando la partita con grande autorità, guadagnandosi così un posto nella finale contro Auger Aliassime.

Finale di doppio: Hellovaara/Patten contro Bhambri/Popyrin

Nel torneo di doppio, si sono giocate due combattute semifinali. Nella prima, il finlandese Harri Hellovaara e il britannico Henry Patten hanno vinto 4-6 6-3 10-8 contro l’olandese Robin Haase e il tedesco Hendrik Jebens, conquistando un posto in finale. Nella seconda semifinale, l’indiano Yuki Bhambri e l’australiano Alexei Popyrin hanno superato 6-2 4-6 10-7 il britannico Jamie Murray e l’australiano John Peers, guadagnandosi la possibilità di lottare per il titolo.

Il torneo di Dubai si avvia così alla sua conclusione, con le finali che promettono grande spettacolo tra alcuni dei migliori interpreti del circuito ATP.