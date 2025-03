Serie C, Girone C: infortunio per Yeboah e squalifica per Bulevardi nel Monopoli

FRANCESCO LOIACONO - Brutte notizie per il Monopoli in vista della prossima sfida di campionato contro il Messina. La squadra pugliese dovrà fare a meno dell’attaccante ghanese Philip Yeboah, fermato da un infortunio, e del centrocampista Danilo Bulevardi, squalificato.

Yeboah infortunato: out per almeno tre partite

L’attaccante ghanese ha riportato uno stiramento alla coscia destra durante un allenamento e sarà costretto a un periodo di stop. Secondo le prime valutazioni, potrebbe restare fuori per almeno tre gare, privando il Monopoli di una pedina importante nel reparto offensivo. In questa stagione, Yeboah ha disputato 23 partite con la maglia biancoverde. Nel corso della sua carriera ha militato nel Verona, nella Lucchese, nel Mantova, oltre ad aver giocato con le selezioni Under 19 e Under 17 del Verona.

Bulevardi squalificato: ammonizione fatale contro il Crotone

Il centrocampista Danilo Bulevardi, invece, non sarà disponibile per la prossima partita a causa di una squalifica. Già diffidato, è stato ammonito nel match della ventottesima giornata, che ha visto il Monopoli uscire sconfitto 2-0 contro il Crotone allo stadio “Ezio Scida”. Bulevardi ha collezionato 28 presenze in questa stagione con i pugliesi. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Gubbio, Legnago, Cavese, Siena, Pescara, Pordenone, Teramo, L’Aquila, Ischia, oltre ad aver giocato nelle giovanili e nell’Under 19 del Pescara.

Monopoli-Messina: match cruciale senza due titolari

Il tecnico Alberto Colombo dovrà quindi rivedere le sue scelte in vista della partita di domani alle 15:00 contro il Messina, che si giocherà allo stadio “Veneziani”. Il Monopoli ha bisogno di una vittoria per avvicinarsi al secondo posto in classifica e restare in corsa per gli obiettivi stagionali. L’assenza di due elementi chiave come Yeboah e Bulevardi rappresenta una sfida aggiuntiva per la formazione biancoverde, chiamata a una prova di carattere contro i siciliani.