ATP Masters 1000 Miami: Sonego, Musetti e Arnaldi al terzo turno, fuori Cimà

Prosegue con ottimi risultati il cammino degli italiani nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Miami, in Florida, Stati Uniti. Lorenzo Sonego centra l’accesso al terzo turno battendo l’argentino Mariano Navone con il punteggio di 7-5 7-5. Solida la prestazione del torinese, che nel primo set si affida ad un servizio preciso per mettere in difficoltà l'avversario. Il secondo parziale si gioca sull’equilibrio fino al 5-5, quando Sonego alza il ritmo con colpi efficaci da fondo campo, chiudendo a suo favore il match.

Vittoria sudata anche per Matteo Arnaldi, che supera il cinese Wu Yibing con il punteggio di 7-6 4-6 6-3. Dopo aver conquistato il primo set al tie-break, Arnaldi subisce la rimonta nel secondo, ma nel terzo set ritrova aggressività e concentrazione, portando a casa il pass per il terzo turno.

Lorenzo Musetti, invece, compie una grande rimonta contro il francese Quentin Halys. Sotto di un set, il carrarino riesce a ribaltare la situazione, imponendosi 3-6 7-6 7-5 grazie alla solidità del suo rovescio e alla varietà di soluzioni tecniche che mettono in difficoltà l’avversario.

Esce di scena Federico Cimà, sconfitto nettamente dal bulgaro Grigor Dimitrov con un doppio 6-1. Troppa la differenza di esperienza e classe tra i due, con Dimitrov che archivia la pratica senza problemi.

Negli altri match, il canadese Felix Auger-Aliassime regola 6-4 6-4 l’australiano Tristan Schoolkate. Il norvegese Casper Ruud rimonta il serbo Miomir Kecmanovic, vincendo 3-6 6-4 6-4. Successo anche per il giovane ceco Jakub Mensik, che supera 6-4 3-6 6-4 lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Infine, il brasiliano Joao Fonseca si impone 6-7 6-3 6-4 sull’americano Learner Tien, proseguendo la sua corsa nel torneo.

Al terzo turno occhi puntati sui tre italiani ancora in corsa: Sonego, Musetti e Arnaldi, pronti a continuare la loro avventura in Florida.