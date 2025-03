Serie C, girone C: Mattia Tascone squalificato per una giornata. Rientra Achik per il Cerignola

Il Giudice Sportivo di Serie C ha inflitto una giornata di squalifica al centrocampista del Cerignola, Mattia Tascone, espulso nel corso della partita persa 2-1 dai pugliesi contro il Crotone allo stadio "Ezio Scida" nella 32ª giornata di campionato. Il cartellino rosso per Tascone è arrivato al 32’ del secondo tempo, dopo un fallo da ultimo uomo su Ricci dei calabresi.

Per Tascone, che in questa stagione ha collezionato 28 presenze con la maglia gialloblù, la squalifica sarà effettiva nella 34ª giornata. Infatti, il Cerignola osserverà un turno di riposo nella 33ª giornata a causa dell’esclusione del Taranto dal campionato, squadra che sarebbe stata avversaria nel prossimo turno.

Dunque, Tascone salterà la sfida cruciale che gli ofantini disputeranno domenica 30 marzo alle ore 15 allo stadio "Monterisi" contro il Monopoli. Una gara fondamentale per gli uomini di mister Giuseppe Raffaele, che inseguono il sogno promozione in Serie B.

A rinforzare la rosa ci sarà però il rientro dell’attaccante marocchino Ismail Achik, che ha scontato la sua giornata di squalifica e sarà a disposizione per il match. Un ritorno importante in chiave offensiva per il Cerignola, chiamato a conquistare i tre punti per restare agganciato al treno playoff e continuare la corsa verso il salto di categoria.