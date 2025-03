ATP Miami: Mensik avanza, Zverev eliminato da Fils. Eala sorprende Swiatek tra le donne

- Negli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami, in Florida, Jakub Mensik accede al turno successivo senza scendere in campo a causa del ritiro del connazionale Thomas Machac, fermato da un infortunio muscolare.

Grande sorpresa nell'incontro tra Alexander Zverev e Arthur Fils. Il tedesco vince il primo set 6-3 grazie a un servizio preciso ed efficace, ma nel secondo parziale il francese reagisce, sfruttando i pallonetti per mettere in difficoltà l'avversario e chiudendo 6-3. Il terzo set si mantiene in equilibrio fino al 4-4, poi Fils prende il controllo del match con il suo rovescio e colpi rapidi da fondo campo, imponendosi con il punteggio finale di 3-6 6-3 6-4.

Nei quarti di finale, il bulgaro Grigor Dimitrov si impone con un sofferto 6-7 6-4 7-6 sull’argentino Francisco Cerundolo, confermando il suo ottimo stato di forma nel torneo.

Passando al tabellone femminile, sorpresa nel match tra Iga Swiatek e Alex Eala. La numero uno polacca cede alla giovane filippina in due set, con il punteggio di 6-2 7-6. Eala mette in mostra un gioco aggressivo e preciso, riuscendo a eliminare la grande favorita.

Nell’altro quarto di finale femminile, l’americana Jessica Pegula supera la britannica Emma Raducanu al termine di un match combattuto. Pegula vince il primo set 6-4, cede il secondo al tie-break 6-7, ma chiude il terzo con un netto 6-2, conquistando così la semifinale.