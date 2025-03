Lettura inclusiva: domani a Molfetta Carlo Cottarelli

MOLFETTA - Domani, 28 marzo alle ore 10, la sede di Network Contacts a Molfetta (via Olivetti, 17) ospiterà l'evento di chiusura del progetto "Un libro per tutti", promosso dalla onlus Contasudinoi. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per riflettere sull'importanza della lettura inclusiva e sull'accesso alla conoscenza come strumento di crescita sociale ed economica.

Il momento clou della giornata sarà l'intervento di Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani. Il suo contributo, dal titolo "Un futuro per tutti", esplorerà il legame tra lettura, formazione e sviluppo, evidenziando il ruolo fondamentale dell'accesso alla cultura per il benessere collettivo e il progresso del territorio. L'evento offrirà inoltre l'opportunità di fare un bilancio delle attività svolte nel corso dell'anno passato, con particolare attenzione alle sinergie e strategie future per promuovere la crescita culturale.

Contasudinoi, organizzazione di volontariato nata all'interno dell'azienda, ha curato numerose iniziative mirate alla diffusione della lettura inclusiva. Tra queste, la formazione per insegnanti sugli strumenti di lettura accessibile, laboratori scolastici per sensibilizzare i più piccoli sull'inclusione e la donazione di librerie con libri accessibili a scuole e famiglie. Inoltre, in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, sono state organizzate tre giornate dedicate alla lettura inclusiva presso il Centro Baden Powell, permettendo ai bambini di vivere esperienze di inclusione attraverso letture e attività ludiche.

L'evento si avvale del sostegno del Ministero della Cultura (MiC) e del Centro per il Libro e la Lettura, oltre che della collaborazione di numerosi partner territoriali, che fin dall'inizio hanno sostenuto con entusiasmo il progetto.