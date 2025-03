Banco Farmaceutico, in Puglia donati oltre 40mila farmaci

Chiuso il bilancio delle Giornate di Raccolta del Farmaco che hanno contribuito ad aiutare 65mila pugliesi in difficoltà





La Puglia si conferma una regione dal cuore grande. Anche quest’anno i pugliesi hanno risposto numerosi all’appello del Banco Farmaceutico che, a febbraio, ha organizzato la 25ma edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco.





In Puglia hanno aderito all’iniziativa 392 farmacie, contribuendo alla raccolta di 43645 confezioni per favorire la cura di 65.000 pugliesi in difficoltà assistiti da 171 realtà del territorio regionale. Nelle Province Bari BAT, hanno aderito all’iniziativa 179 farmacie e nelle quali sono raccolte 21.836 confezioni destinate ad aiutare 15.200 ospiti di 66 realtà assistenziali.





Il dato nazionale è di oltre 640.000 confezioni di medicinali raccolti, pari a un valore di oltre 5,7 milioni di euro che aiuteranno 463.000 persone in condizione di povertà sanitaria di cui si prendono cura 2.031 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico.





L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per provare ad alleviare la sofferenza di vive in una condizione di povertà sanitaria, un fenomeno purtroppo in crescita. Nel 2024 non hanno potuto acquistare farmaci per ragioni economiche 463.176 persone (7 residenti su 1.000) in aumento dell’8,43% rispetto all’anno precedente. Molte di queste, sono minori, pari al 22% del totale (102.000 unità). A rivolgersi alle realtà assistenziali per ricevere farmaci e cure sono, prevalentemente, uomini, (il 54% del campione, contro il 46% delle donne) e adulti (18-64 anni, pari al 58%). Pressoché uguale è la quota di cittadini italiani (49%, pari a 225.594 unità) e di quelli stranieri (51%, pari a 237.583 unità).





Le GRF si sono svolte sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa. Le GRF sono realizzate grazie all’importante contributo incondizionato di IBSA Italy, Teva Italia, EG STADA Group, DHL Supply Chain Italia, DOC Pharma e al sostegno di Piam Farmaceutici, Krka Farmaceutici e Zentiva Italia.





"Donare un farmaco può fare la differenza per migliaia di famiglie in difficoltà, offrendo loro una possibilità concreta di cura e un rinnovato senso di speranza. La risposta ricevuta nel nostro territorio è stata straordinaria: un gesto semplice, ma di grande valore, che ci ha permesso di essere vicini a chi ha bisogno e di riscoprire il vero significato della solidarietà" è il commento di Francesco Di Molfetta, delegato Territoriale Bari-BAT Banco Farmaceutico ETS.





Il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT, per il quale: "La straordinaria partecipazione conferma quanto sia sentito il tema della difficoltà di accesso alle cure e quanto sia forte il senso di responsabilità della nostra comunità. Desidero ringraziare i farmacisti che con dedizione e sensibilità si sono resi, ancora una volta, protagonisti di un’iniziativa di grande valore sociale".





Anche il Presidente di Federfarma Bari, dott. Vito Novielli, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’iniziativa che "conferma il valore sociale espresso della farmacia nelle nostre comunità e il forte legame con i cittadini. A tutti coloro che hanno reso possibile questo grande momento di solidarietà esprimo la mia profonda gratitudine".





COME SOSTENERE BANCO FARMACEUTICO

- Sostegno Diretto – È possibile effettuare una donazione con PayPal, carta di credito o bonifico all’Iban IT23J0311002400001570013419, e destinando il proprio 5X1000 al C.F. 97503510154. Le donazioni aiuteranno a coprire le spese per la consegna dei farmaci. Per info: https://www.bancofarmaceutico.org/dona-ora

- Donazioni Aziendali – Invitiamo le aziende a contattarci scrivendo a silvia.bini@bancofarmaceutico.org

- Recupero Farmaci Validi – Per info su come donare i medicinali di cui non si ha più bisogno: https://www.bancofarmaceutico.org/cosa-facciamo/recupero-farmaci-validi