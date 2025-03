Bari, accordo Polizia metropolitana e Polizia locale contro abbandono rifiuti

BARI - Continuano le attività congiunte della Polizia locale di Bari e della Polizia metropolitana per contrastare l’abbandono e la migrazione dei rifiuti. A seguito dell’accordo avviato lo scorso gennaio, in due mesi sono stati sottoposti a controllo 199 veicoli da parte della Polizia metropolitana, che ha presidiato con pattuglie e fototrappole le strade maggiormente esposte all’abbandono selvaggio dei rifiuti, soprattutto ai confini della città di Bari, nelle periferie e sulle strade metropolitane.Da fine gennaio sono state elevate 29 sanzioni per ‘trasporto di rifiuti con formulario incompleto o inesatto con dati ricostruibili’, 33 per ‘trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario’, 46 per violazioni alle norme previste dal Codice della strada. Nel complesso, sono stati sottoposti a verifica 331 metri cubi di rifiuti. Per cinque mezzi è scattato il sequestro, in quanto è stata accertata la mancata iscrizione all’albo dei Gestori ambientali ed è stata contestata la gestione illecita di rifiuti pericolosi. Sono state 32 le persone denunciate per abbandono di rifiuti, individuate grazie all’uso delle fototrappole installate nel territorio metropolitano confinante con Bari, 11 illeciti sono stati rilevati all’interno del perimetro della città.“Il report di due mesi di attività testimonia l’importanza della collaborazione sempre più intensa tra Polizia locale di Bari e Polizia metropolitana per il controllo capillare del territorio, soprattutto di quelle aree extraurbane e provinciali su cui abbiamo chiesto supporto ai colleghi metropolitani, che ne hanno competenza - spiega l’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone -. Purtroppo i numeri confermano che il fenomeno della migrazione dei rifiuti persiste in maniera allarmante, e colpisce soprattutto i quartieri che sono dotati di cassonetti stradali, presi d’assalto anche da chi arriva da Comuni limitrofi. Ancora una volta, le telecamere delle fototrappole restituiscono scene inaccettabili, dolorose: persone senza scrupoli che trasformano le nostre campagne in discariche. Per queste persone è scattata la denuncia, ma ricordiamo che i controlli non si fermano. Non intendiamo abbassare la guardia”.“La sinergia tra Polizia locale e metropolitana a tutela del territorio per contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti è anche uno strumento operativo fondamentale nella lotta al fenomeno dei roghi tossici - commenta l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino -. Proprio nei primi giorni di avvio di questa collaborazione, i nostri agenti hanno scoperto un uomo, intento a bruciare materiali edili di scarto in un sottovia di Palese. L’azione messa in campo ha l’obiettivo prioritario di fungere da deterrente, di tutelare tutti quei luoghi candidati a diventare, purtroppo, discariche abusive, ai danni dell’ambiente e della natura”.“In questi due mesi abbiamo potenziato i controlli sui mezzi che trasportano rifiuti lungo le direttrici che portano alla città di Bari e posizionato una decina di fototrappole sulle strade più critiche - sottolinea la comandante della Polizia metropolitana Maria Centrone, che coordina le attività con il comandante della Polizia locale di Bari, Michele Palumbo, e il vicecommissario della Polizia metropolitana Daniel De Benedictis -. Abbiamo intercettato, purtroppo, numerosi mezzi che trasportavano rifiuti senza avere la documentazione in regola, dal piccolo artigiano a ditte specializzate. I mezzi sequestrati non erano neppure in possesso di iscrizione all’albo dei Gestori ambientali, dunque operavano in modo completamente abusivo. Come annunciato, abbiamo prestato particolare attenzione alle aree prese di mira da chi abbandona illegalmente i rifiuti, da Santo Spirito a Torre a Mare. Le fototrappole e gli agenti continueranno la loro azione per individuare i trasgressori e per prevenire gli illeciti che si consumano ai danni del nostro paesaggio”.