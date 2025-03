Tananai: esce il nuovo singolo “Alibi” tratto dalla colonna sonora del film “L’amore, in teoria”

Poco prima della partenza per il suo primo tour europeo, Tananai annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, “ALIBI“, il primo brano del suo 2025, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 21 marzo per Eclectic Records Srl/EMI Records Italy (Universal Music Italia).

“ALIBI” farà parte della colonna sonora del film “L’amore, in teoria“, al cinema dal 24 aprile 2025, nel cui trailer, uscito pochi giorni fa, è già presente un estratto del brano.

All’interno della soundtrack del film figurerà anche “BOOSTER“, uno dei brani più amati dai fan di Tananai e rimasto in cima alle classifiche radiofoniche per settimane, estratto dall’album “CALMOCOBRA“, certificato disco d’oro. “L’amore, in teoria“, prodotto da Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con SKY, è un film di Luca Lucini con protagonista Nicolas Maupas, che racconta un intreccio d’amore attraverso gli occhi della nuova generazione.

Da aprile Tananai porterà live tutti i suoi più grandi successi e il nuovo brano “ALIBI” nel “CALMOCOBRA – EUROPEAN TOUR“, che vedrà l’artista esibirsi per la prima volta sui palchi dei club europei. Qui il calendario che comprende anche le date estive nei festival italiani.