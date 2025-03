Bari, Cdx: "Leccese inizia a dare incarichi ai 'trombati' delle amministrative"

BARI - "Nonostante le proclamate buone intenzioni; nonostante "nuovi" stringenti regolamenti per le nomine sindacali (osannati dal M5S), Vito Leccese inizia il percorso degli incarichi in organismi e società comunali con il solito e brutto vecchio metodo: sistemare i trombati delle elezioni amministrative". Così in una nota firmata dai consiglieri comunali baresi del centrodestra."È il caso di Nunzio Nardulli - prosegue -, primo dei non eletti della lista che porta il nome di Leccese, gratificato con la nomina nell’organismo interno di valutazione del Comune di Bari. Un ruolo tecnico e delicatissimo, affidato a chi non ha fatto mistero di essere iper schierato politicamente!"."Le promesse del Sindaco rispetto alla meritocrazia, al cambio di passo nelle nomine che fine hanno fatto? Chiediamo formalmente al Sindaco di ripensarci, perché questo modo di fare ha già causato molti e gravi problemi al nostro Comune e alle nostre aziende. Nardulli in una sua intervista ci spiegava di «essere rimasto al sud perché meridionalista»"."Probabilmente - conclude la nota - invece è rimasto qui perché consapevole che prima o poi la sua parte politica un posto l’avrebbe trovato anche a lui. A discapito di tanti giovani volenterosi, che proprio a causa di questo sistema sono costretti ad andar via.Il solito andazzo che premia l'appartenenza a scapito della competenza".