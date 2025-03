Bari, controlli della Polizia Locale sul corretto conferimento dei rifiuti: 245 sanzioni in due settimane

BARI - Proseguono i controlli della Polizia Locale su tutto il territorio cittadino per contrastare i comportamenti scorretti in materia di conferimento dei rifiuti e tutela dell’ambiente. Nelle ultime due settimane di febbraio, gli agenti hanno elevato 245 sanzioni per diverse violazioni legate alla gestione dei rifiuti urbani.

Le irregolarità riscontrate riguardano:

108 sanzioni per conferimento dei rifiuti fuori orario;

38 sanzioni tra privati e commercianti per mancata raccolta differenziata;

14 sanzioni per deposito incontrollato di imballaggi di cartone;

32 sanzioni per conferimento illecito da parte di non residenti (migrazione dei rifiuti);

41 sanzioni per abbandono di rifiuti sulla pubblica via;

4 sanzioni per abbandono di piccoli rifiuti o mancata dotazione di posacenere davanti alle attività commerciali;

8 sanzioni per omessa raccolta delle deiezioni canine.

L’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente, Elda Perlino, ha sottolineato l'importanza di un impegno condiviso: “Ribadiamo il nostro invito a seguire le regole per migliorare il decoro urbano e la qualità dell’ambiente. Speriamo che le sanzioni possano diminuire nel tempo, fungendo da deterrente per comportamenti dannosi per il territorio”.

Anche l’assessora alla Vivibilità urbana, Carla Palone, ha voluto ringraziare il lavoro degli agenti: “La Polizia Locale è costantemente impegnata nel controllo delle strade e delle piazze per garantire igiene e vivibilità. Il loro impegno è fondamentale e ci auguriamo che venga sempre più percepito dai cittadini”.

L’amministrazione comunale ribadisce l'importanza della collaborazione di tutti per il rispetto delle regole e la tutela dell’ambiente urbano.