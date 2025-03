Bari, Gentiloni a passeggio per la Città Vecchia

Mattinata barese per Paolo Gentiloni. L'ex Premier e Commissario Europeo, dopo aver ricevuto il sigillo d'oro dell'Università in occasione del centenario di UNIBA durante il convegno "Solidarietà europea, avanzamenti, arretramenti e prospettive a 15 anni della riforma di Lisbona", ha proseguito la sua tappa barese con una passeggiata per le vie del centro cittadino. Dopo l'attraversamento delle stesse, accompagnato dal sindaco di Bari Vito Leccese, nel ruolo di Cicerone, Paolo Gentiloni ha anche visitato la Basilica di San Nicola. Prima di raggiungere il tempio romanico, Gentiloni si è intrattenuto con alcuni cittadini di Bari Vecchia.