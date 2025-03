Keaton Dust Fest approda a Calimera: musica indipendente, arte e sperimentazione al Cinema Elio

CALIMERA - Il, festival indipendente dedicato alla musica sommersa e alle produzioni d’arte, fa tappa a, cuore pulsante del Salento creativo. L’evento sarà ospitato dallo storico, che non si limiterà a fornire accoglienza e supporto tecnico, ma diventerà parte integrante della manifestazione grazie al suo spirito di hub culturale, luogo di incontro tra cinema, musica dal vivo, teatro e stand-up comedy.

Nato come festival itinerante e già alla sua terza tappa, il Keaton Dust Fest coinvolge diverse realtà associative del territorio: dall'Associazione Divagare di Lecce, all’Associazione Mujmuné di Leverano, fino proprio al Cinema Elio di Calimera. Una rete viva e dinamica che mette in connessione artisti, musicisti, e pubblico, offrendo spazio alle sonorità più sperimentali e alle nuove generazioni soniche, all’insegna di un forte spirito Do It Yourself.

Ispirato alla figura di Buster Keaton, il leggendario "uomo di pietra" del cinema muto, il festival ne raccoglie l’eredità poetica, malinconica e ribelle, trasferendola in un caleidoscopio sonoro che spazia dall’art rock allo space rock, dal noise al post punk, fino a hardcore, doom e metal.

Venerdì 4 aprile: il programma della tappa di Calimera

La serata avrà inizio alle 19:00, all’interno delle mura suggestive del Cinema Elio. Ad aprire le danze sarà la sezione dedicata alle visioni e al live electronics:

Ore 19:00 : proiezione del documentario “Keaton Dust Fest” (30 minuti), diretto da Martina Passione , che racconta il progetto e la sua tappa invernale di dicembre scorso.

A seguire, in prima assoluta per il Salento, la performance SAILING THROUGH SILENCE – Memorie dall’estremo sud di Michele Di Martino (Roma). Un live electronics coinvolgente, nato dal ritrovamento del materiale fotografico e video della spedizione in Antartide del 1998 condotta dall’Enea e alla quale partecipò il padre dell’artista, il ricercatore Vincenzo Di Martino. Attraverso diapositive, registrazioni ambientali e sonorità sintetiche, lo spettacolo porta il pubblico a riflettere sui temi del cambiamento climatico, in un’esperienza sospesa tra sogno e realtà.

Terminata la parte visiva, la serata continua in un crescendo di energia:

DJ set di Rebecca Wilson, con una selezione ideata per accompagnare il pubblico verso il cuore pulsante del festival: i live delle band salentine.

Le band protagoniste:

7 Days Walk

Sonorità viscerali che spaziano tra Deftones, Rage Against the Machine e Tool, con uno sguardo al grunge. Una band capace di mescolare rabbia e malinconia in un impatto sonoro intenso.

Sirene Felici Che Annegano

Quartetto rock-post wave formatosi nel 2023. Atmosfere oscure e riflessive, vibrazioni intense che presto prenderanno forma anche in studio con i primi brani ufficiali.

I Rovo

Nati a Lecce nel maggio 2023, fondono rock metal alternativo con influssi stoner. Un sound diretto e potente, che oscilla tra aggressività e delicatezza.

Martin L’Uterô

Progetto libero e anticonformista che mescola rock classico, punk, psichedelia e indie, senza vincoli di genere. I testi raccontano con ironia e poesia il quotidiano, i drammi esistenziali e la ricerca di libertà.

Adirondack

Band alternative rock attiva dal 2019, che ha già calcato importanti palchi (tra cui il Festival YEAHJASI e SanremoRock). I loro brani inediti, tra cui il celebre singolo “Cindy”, rappresentano un viaggio emotivo tra introspezione e potenza sonora.

Un festival che unisce, ispira e accende il Salento

Il Keaton Dust Fest non è solo un evento musicale, ma un’occasione per rafforzare i legami tra artisti e pubblico, creare nuovi spazi di condivisione e promuovere la scena indipendente locale. Una celebrazione di musica e visioni che intreccia passato e futuro, radici salentine e respiro internazionale, in pieno spirito Buster Keaton: ironico, indomito, e irresistibilmente creativo.